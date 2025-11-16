³ô¼°²ñ¼ÒFARM8¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤«¤é¸æÃã¥Î¿å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¹ÊÞ¡ÖFARM8STAND¡×¤Ç¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖCOSHI BROWN(¥³¥·¥Ö¥é¥¦¥ó)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê100¡ó»ÈÍÑ¤Î¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖCOSHI BROWN¡×¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¹õ¾Æ¤­¤Ë¤·¤¿¸¼ÊÆ¤òÊ´Ëö²½¤·¤¿¡È°û¤à¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É¡£¸¼ÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëßäÀù¸¼ÊÆ°ûÎÁ¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë