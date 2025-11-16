演歌歌手の大江裕が36歳の誕生日となる16日、地元・大阪府岸和田市内でディナーショーを開催した。師匠の北島三郎（89）の名前にちなみ「36（サブロー）」は大江が大事にしてきた数字。北島への感謝の思いを込めデビュー曲「のろま大将」など18曲を披露した。アンコールでは法被姿で「まつり」をカバーし会場で大合唱。「北島先生のように、いただいた曲を大切にし、そしてみなさまの期待に恥じぬように一歩一歩、歩いてまいり