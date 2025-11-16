聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」では、選手への応援に手話を基にした「サインエール」が使われ、試合を盛り上げている。サインエールは、拍手や声援が聞こえない選手たちに応援を届けるため、東京都などが考案した。両手を顔の横でひらひらさせてから前に出す「行け！」、両拳を前に突き出す「大丈夫、勝つ！」、右手を左手の下からくぐらせる「日本、メダルをつかみ取れ！」の３パターンある。