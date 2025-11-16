タレント・渡辺直美が来年２月１１日に行う東京ドーム公演「渡辺直美（２０）ｉｎ東京ドーム」のチケット全席種が完売したことが１６日、分かった。１５日に一般販売を開始したばかりで、わずか１日でのスピード完売となった。完売したことを受け、今回の公演の有料生配信の実施が決定。詳細は決まり次第、発表されるという。渡辺は米ニューヨークに拠点を置き活動。一方で、今年６月には東京・ＩＭＭＴＨＥＡＴＥＲ