All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う北陸地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：上越（新潟県）／47票新潟県の南西部にある上越エリアは、戦国武将・上杉謙信ゆかりの地として知られる歴史の街。