◆大相撲九州場所中日・若元春（押し倒し）義ノ富士（16日、福岡国際センター）快調に白星を重ねていた東前頭5枚目の草野改め義ノ富士（24）＝熊本県宇土市出身、伊勢ケ濱部屋＝が2敗に後退した。秋場所も敗れた相手。義ノ富士は右のど輪で攻めたが左を差されて若元春の形となると、一気に寄られ、最後は右で押し倒された。「左四つ？なっちゃっいましたね。（左四つに）なったら仕方ないと思って、思い切っていったんです