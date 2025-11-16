現役引退後、熊本県人吉市のJR人吉駅前で展示されているSL人吉について、車体を動かした展示が、きょう（11月16日）からできるようになりました。 けさSL人吉が展示されている人吉駅前で行われたお披露目式には、金子恭之･国土交通大臣を始め、約80人が出席しました。 車体の老朽化などで去年（2024年）3月を最後に引退したSL人吉は、JR九州から人吉市に無償譲渡され、去年11月から一般公開が始まりましたが、その後、実際に車体