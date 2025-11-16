日本代表は１６日、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた練習を行った。負傷により１４日のガーナ戦は欠場したＭＦ鎌田大地は「（ボリビア戦は）いけると思います」と語り、出場への意欲を見せた。勝利した１０月のブラジル戦では、ボランチとして勝利に貢献した鎌田。２―０と勝利したガーナ戦では、佐野海舟、田中碧のダブルボランチが攻守で存在感を見せた。ボリビア戦ではまた各ポジションで組み合わせが変わる可