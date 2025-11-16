秋田朝日放送 16日午前、能代市の商業施設にクマ１頭が侵入し売り場に居座りました。クマは吹き矢の麻酔で眠らせた後駆除されました。 警察などによりますと午前１１時２０分ごろ、能代市柳町のイオン能代店の従業員から「クマが店に入ってきた」と通報がありました。クマは体長８０センチほどで、１階の寝具売り場付近に居座りました。クマはその後、駆け付けた県自然保護課の職員が吹き矢の麻酔で眠らせ午後２時前に駆除