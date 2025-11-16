秋田朝日放送 秋田市にある秋田少年鑑別所の見学会が行われ、訪れた人たちが施設の役わりなどについて学びました。 少年鑑別所は全国に５２カ所あり、家庭裁判所の審判を受ける前の少年を一時的に収容するなどして行動観察や心理検査を行います。秋田少年鑑別所の見学会には地域住民などが参加し、少年が寝食を行い一日の大半を過ごす部屋や、学習用の本などが用意された部屋を見て回りました。鑑別所では秋田法務少年支援