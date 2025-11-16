Base Ball Bearが本日11月16日に恒例ライブイベント＜SHIBUYA NONFICTION ?＞を開催し、メジャーデビュー20周年、結成25周年の節目となる2026年前半の活動予定を発表した。まず2026年1月28日（水）にはミニアルバム『Lyrical Tattoo』のリリースが決定。さらに、新年の恒例イベントである＜新春ベースボールベアーちゃん祭り2026＞、そしてミニアルバムを携えたリリースツアー＜Base Ball Bear Tour 『Lyrical Tattoo』＞の開催も