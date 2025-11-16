◇全日本体操種目別選手権（2025年11月16日群馬・高崎アリーナ）種目別の決勝が行われ、女子は、世界選手権の個人総合で6位、床で5位に入賞した岸里奈（18＝戸田市スポーツセンター）が、平均台、床の2種目を制した。床ではH難度のシリバスを決めるなど、唯一の14点台となる14・166点をマークした。2023年の世界選手権、24年パリ五輪、今年10月の世界選手権（ジャカルタ）と、代表をになってきた岸だが、この日の2種目の演