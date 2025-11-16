創立100周年を迎えた法大応援団の記念式典・祝賀会が16日、都内で行われた。現役と歴代OB・OGらが一堂に会した。祝賀会では法大応援団の現役生と歴代OBが夢のコラボ。圧巻の声量でおなじみの「法政」などを演舞し、会場に集まったOB・OGを大いに盛り上げた。節目となる第100代団長を務める布施拓真は「自分の代は人数が少なかったが、個人的にはこの代で良かった、この代で4年間過ごせて良かったと思っている。最後の思い出