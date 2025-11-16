集合住宅の自室で面識のない40代の女性の頭を金槌で複数回殴るなどして逮捕された、呉市広駅前に住む職業不詳の男（42）が「強盗殺人未遂」の容疑に切り替え送検されました。警察によると、被害に遭った女性は頭部にケガを負い呉市内の病院に緊急搬送されましたが、命に別条はないということです。男は調べに対し「殴ったことは間違いないが、殺す気はなかった」と一部否認しているということです。警察は共用部分にいた女性を無理