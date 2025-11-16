お笑い芸人のたむらけんじが１６日、大阪・もりのみやキューズモールで行われたイベント「ちゃ〜ズモール＠もりのみやキューズモールＢＡＳＥ」に出演した。このイベントは、「家族みんなが笑顔で身体を動かす一日」をテーマに、笑いとスポーツの力で地域のつながりを生み出すことが目的。たむらがプロデュースしており、芸人が持つ「笑わせる力」と、アスリートが持つ「挑戦する力」を融合させた「笑いとスポーツの祭典」だ。