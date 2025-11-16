フィギュアスケートGPシリーズ第5戦フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカ第2日は15日（日本時間16日）、米レークプラシッドで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）2位の28歳ケビン・エイモズ（フランス）が逆転で初優勝。演技後のキス・アンド・クライでは感情が爆発し、派手なリアクションに反響が広がった。表情が一変した。SPでは93.56点の2位。緊張の面持ちでフリーの結果を待っ