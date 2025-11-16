俳優岡田准一（44）が16日、X（旧ツイッター）を更新。声優の梶裕貴に“吹き替え版声優”のラブコールを送った。岡田が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めたNetflixシリーズ「イクサガミ」が13日より世界独占配信された。梶が「ずっと楽しみにしてたイクサガミ、やはり面白い…！！」と感想をポストしたのに対して、岡田自身が反応。「今日は進撃の巨人かヒロアカか、、もしくはハイキューだな。もう実写の僕の声を