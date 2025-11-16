俳優川〓麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が、16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。花音さんの母親は結婚に反対派だったことを明かした。川〓は「（結婚への）ネックは花音のお母さんだったですね」と明かした。花音さんは「絶対バレるんで先に伝えておいた方がいいと思ったんで、母に『実は川〓麻世さんって方と付き合ってるんだよね』って言ったら、『やめなさい』って」と