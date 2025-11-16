女子プロレス団体「スターダム」に入団し、活動復帰宣言をしたフワちゃんが15日、X（旧ツイッター）を更新。地元の祭りを訪れたことを報告した。東京・八王子市出身のフワちゃんは、「練習の束の間ですが、今日は地元でお祭りがあったので、みんなにプロレスの報告をしに行きました！！」とプロレスでの復帰を地元に伝えに行ったことを明かして、「近所の駄菓子屋さんも、こんなに喜んでくれて嬉しすぎ身が引き締まる思いです！