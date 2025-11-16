お笑いタレントたむらけんじ（52）プロデュースによる笑いとスポーツの祭典「ちゃ〜ズモール」が16日、大阪・森ノ宮で開催され、たむらの他、スマイル、span！、女と男、タイムキーパーらが参加した。朝10時から夕方までフットサル大会やお笑い体験ワークショップなど、子どもも参加できる数々のイベントを無事に終えて、たむらはホッとした表情。「今回も2万人を超す方が参加してくれてうれしい。大満足です。文句も言わず手伝っ