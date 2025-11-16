◇ＪＦＬ第２９節ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホーム最終戦のＹＳＣＣ横浜戦でベンチ入りし、２―３とリードされた後半４８分から途中出場。５試合連続出場となり、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新した。勝ち点２８で１３位のチームは勝てば無条件で残留を決めることができたが、２―３の逆転負けを喫し、最終節