ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö£Í£ÆÅÄÃæÊË¤¬¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£´Æü¡¢£²¡»£°¡Ë¸å¤Ë½é¤á¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Æ±Àï¤Ç¼«¿È¤È¤ÎÀÜ¿¨¥×¥ì¡¼¤ÇÉé½ýÂà¾ì¤·¤¿¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½£Í£Æ¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î¸åÈ¾£±£±Ê¬¡¢ÅÄÃæ¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤ÎÂ­¤¬Íí¤Þ¤ê¹ç¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬Éé½ýÂà¾ì¡£°­°Õ¤¢¤ë¸Î°ÕÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥È¥¥¡¼