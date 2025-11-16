◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が８連勝で折り返した。この日４１歳になった幕内・玉鷲（片男波）に右を差して前みつをつかんだが、前に出られない。逆に押し込まれ、土俵際をのど輪で弓なりになりながら耐えた。それでも回り込むと、土俵際ではたいて跳んだ。はたき込みに「まだ映像は見ていない。相手が落ちたのを確認してから落ちたつもりだった」。八角理事長（元横綱・北勝海