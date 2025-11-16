【北京＝吉永亜希子】日本と中国の団体が毎年実施している「日中共同世論調査」の結果公表が再度延期されたことが１６日、分かった。日本の民間団体「言論ＮＰＯ」によると、中国側の「中国国際伝播集団」と１７日に共同で記者会見を行う予定だったが、中国側から「現状の日中関係の情勢を踏まえて」との理由で延期の通告があったという。記者会見は当初、４日に行う予定だったが延期され、１７日実施で再調整していた。