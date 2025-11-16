犯罪防止に一役を買った学生らに賞状が贈られました。都内で開かれた「親と子の警察展」では、「闇バイト」や「万引き防止」などをテーマにしたポスターが展示され、約1800点の中から選ばれた学生たち8人に表彰状が渡されました。警視庁少年育成課の佐藤直樹課長は、「作品を見ることで犯罪をとどまるきっかけになれば」と述べました。