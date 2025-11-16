結婚2年、娘が生後4か月のなつこは夫の借金と不審な行動に悩む中、妊娠中から続く夫の不倫を知ってしまう。苦しむ妻をよそに「安らぎがなかった」と責任転嫁する夫に、なつこは反撃を決意する。弁護士の力を借りて内容証明を発送すると、夫と不倫相手には動きがあって…。不倫に興じた夫と女性の末路はいかに？『不倫相手に本気になった夫』第5話をごらんください。 不倫夫と不倫相手を呼び出すことに成功したなつこ。弁護士を交