アメリカン航空は、イタリアのコーヒーブランド、ラバッツァと提携する。2026年初頭から、機内の全客室クラスとラウンジで、ラバッツァのコーヒーを提供する。地上と機内で一貫したコーヒーの体験を提供するのは初めて。ラバッツァは、1895年にイタリアで創業した。イタリアの伝統的な製法と現代的な技術を融合させ、豊かでバランスの取れた、プレミアムコーヒーを提供している。