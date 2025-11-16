日本は健闘及ばずウエールズに敗れた(C)Getty Imagesラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ4戦目がウエールズの首都カーディフのプリンシパリティースタジアムで行われ、ジャパンはウエールズ代表（同12位）に23-24で敗れた。ウエールズとは今年3度目の対戦で1勝2敗。通算対戦成績はジャパンの2勝15敗となった。【動画】エディージャパンが62-24で大勝したトンガ戦のハイライトを