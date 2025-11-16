この日、決勝ゴールを決めたのは11月16日が誕生日の林幸多郎だった。2025年11月16日、FC町田ゼルビアが国立競技場での天皇杯準決勝でFC東京と対戦。拮抗した展開のまま90分で決着がつかず、延長戦に突入した試合で町田に歓喜をもたらしたのが林である。０−０で迎えた103分、オ・セフンが空中戦で競り勝ったボールに反応した林はアレクサンダー・ショルツのマークを掻い潜りエリア内に進入。そして右足でチョンと浮かしてゴ