11月18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が16日、千葉県内でトレーニングを実施した。練習後に取材に応じた久保建英に、ワールドカップで対戦したい国について質問すると、こう回答してくれた。「勝てればいいんで、あんまりどことしたいとかはもうないですね。前回だったらどこでやりたいとかありましたけど、今回はとりあえずできるだけ勝てそうな相手とまずはやりたいです」 24歳のレフティは「欲を言う