ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」が16日、開幕した。6月7〜12日の桐生69周年記念以来となるG1出走となる。出走回数不足のため来年からはB2となる毒島誠（41＝群馬）。次節の福岡SGチャレンジカップ（25〜30日）→とこなめ72周年記念（12月4〜9日）を走った後は一般戦が主戦場となる。長らくの休みを経た前節の蒲郡（3〜8日）で優勝。「やっぱりボートレースは楽しい」と語っていた。今節は貴