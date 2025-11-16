ファーストピッチセレモニーに登場した王貞治さん＝ジャイアンツタウンスタジアム東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで16日に行われたソフトボール女子のニトリJDリーグ・プレーオフ決勝で、プロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長がファーストピッチセレモニーに登場した。不慣れなソフトボールでの投球はワンバウンドとなり「ボールが重いね。もうちょっといい球を投げられると思ったが、コツが分からなかった」と苦笑