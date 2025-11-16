「大相撲九州場所・８日目」（１６日、福岡国際センター）幕内最年長で４１歳の誕生日を迎えた玉鷲（片男波）が大の里（二所ノ関）に挑み、土俵際まで追い込むもはたき込まれ逆転負け。前日の豊昇龍戦に続き、横綱をあと一歩まで追い込んだ。この日で幕内出場回数が１４４５回となり、魁皇（現浅香山親方）を上回り歴代単独２位に立った。自身が持つ昭和以降最年長の金星獲得記録の更新を「最後に取り逃がした」と悔しがった