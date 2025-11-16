任期満了に伴う福島市長選は16日、無所属新人の元立憲民主党衆院議員馬場雄基氏（33）が、3選を目指した現職木幡浩氏（65）＝国民、社民推薦＝と新人の会社経営高橋翔氏（37）の無所属2氏を破り初当選を確実にした。馬場氏は市長選出馬のため衆院議員を辞職し、閣僚を含む自民、立民両党などの一部議員と連携。一方の木幡氏は県連推薦の国民民主、社民両党のほか、自民、立民、公明の市単位の組織も相乗りで支援した。刷新感を