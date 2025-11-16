Rayモデル・本田紗来と俳優・日向亘が、冬に芽生えた“好き”の揺れや高鳴りを綴るショートストーリー。連絡を待つ夜、部屋に流れる彼の好きな音楽、ノートの落書き……日常にあふれる思い出に胸が波立つ。キャンパスの渡り廊下で揺れる視線も含め、等身大の恋のはじまりをお届けします♡ 恋の始まりは冬とともに幸せになりたい女のコのハナシ♡恋に気づいたときの胸の高鳴りや、片思いの切なさ、両思いの多幸感。