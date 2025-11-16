１５日のジョージア戦で０−４と勝利したスペイン代表が事実上のワールドカップ出場を決めた。１８日のグループ最終のトルコ戦で大敗しない限り本大会への切符を手にすることになる。スペインはグループＥで５戦５勝、勝ち点１５の１位。同２位トルコとの直接対決で引き分け、さらに敗れたとしても７点差以上で敗れない限り両者の順位は入れ替わることがない状況となっている。