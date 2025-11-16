１６日に２９歳の誕生日を迎えた西武・甲斐野央投手が、「投げるからには抑えの役割を担いたい」と来季の守護神奪取を誓った。声色に力がこもった。今季は４７試合に登板し、２勝３敗３３ホールド、防御率は自己ベストの２・４７で勝利の方程式の一角を担ったが、「別にそんな余裕をこける立場ではない」と慢心はない。今秋は変化球の制球力を磨くと同時に新球種の習得にも励んでおり、「まだまだですけど、ちょっとずつ形には