森の中で遊びながら子どもたちに自然の大切さを学んでもらおうと11月15日、高知市で体験型のイベントが開かれました。高知市朝倉のアジロ自然の森で開かれたイベント「遊ぼう『アジロ山』自然体験」は一般社団法人建設コンサルタンツ協会四国支部が子どもたちに自然の魅力を感じてもらおうとまいとし企画しているもので2025年で12回目です。参加した子どもたちはアジロ山を登りながら植物や動物に触れたり、設置された遊具で遊びな