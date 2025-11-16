１２日、北京市西城区什坊（じゅうぼう）小街に舞う落葉。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京11月16日】中国各地では、秋の名残を惜しむ鮮やかな景色が初冬の季節に趣を加えている。１２日、北京市西城区の什坊小街で、イチョウの葉を投げて遊ぶ子どもたち。（北京＝新華社記者／陳曄華）９日、遼寧省瀋陽市和平区の南湖公園。（ドローンから、瀋陽＝新華社配信／鄒新江）１２日、江蘇省徐州市の九里湖国家湿地公園。（ド