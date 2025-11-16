きょう午後、首都高速湾岸線で高級外車フェラーリが炎上しました。けが人はいませんでした。黒煙と赤い炎に包まれる車。きょう午後2時ごろ、川崎市の首都高速湾岸線上りで、フェラーリが走行中に道路脇の縁石に接触し、その後炎上しました。警察によりますと、火はおよそ1時間後に消し止められたということです。運転していた60代の男性は火が出る前に車から避難していて、けがはありませんでした。警察は男性が運転操作を誤ったと