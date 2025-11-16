１６日に群馬県太田市の寺で子どもたちが伝統文化を学ぶ体験会が開かれ、三笠宮家の彬子さまが訪問されました。 彬子さまは１６日に太田市の正願寺を初めて訪問し、記念植樹として寺の敷地にロウバイの木を植えられました。 本物の日本文化を子どもたちに伝えようと開かれた１６日のワークショップには、県内外の小中学生２０人が参加。子どもたちは真言宗の作法を学んだあと腕輪念珠と呼ばれる数珠づくりに挑戦しました。