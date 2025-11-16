タッチ決済とSuicaのデッドヒート来年春、いよいよ決戦へ。今まで、鉄道の改札口はSuicaシステムの独壇場だった。そのSuicaの立場を脅かしているのが、クレジットカード等のタッチ決済による後払い乗車サービスだ。タッチ決済側は2026年春以降、本格的なサービス提供を開始すると発表。対するSuicaもタッチ不要で改札を通過できるウォークスルー改札や2026年秋から新たなコード決済サービスを開始するなど、タッチ決済側に対抗する