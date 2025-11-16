ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣さんの1st写真集『芽色−めいろ−』（撮影：田中智久、税込4180円、A4判128ページ、KADOKAWA）が、11月27日にリリース。誌面カットが公開されました。【写真】「限界なしで挑戦しました」とコメントした伊織芽衣さんSNS