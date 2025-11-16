「真面目に働いているのに、普通の暮らしができない」【写真】生活保護を受けながら、競馬を楽しむ友人が心配…「保護費でギャンブルをしても、問題にならないの？」＜弁護士が解説＞ 九州の地方都市でスーパーの準社員として働く山村美咲さん（仮名・28歳）は、そうこぼします。時給は地域の最低賃金954円。週5日・1日8時間をフルに働いても、社会保険料などを天引きされて、手取りはおよそ12万5千円。家賃や光熱費、食費を