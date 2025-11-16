江戸時代などに活躍した蘭学者・高橋景作の没後１５０年を記念したシンポジウムが群馬県中之条町で開かれました。 現在の中之条町に生まれた蘭学者・高橋景作は、江戸時代末期から明治時代にかけて天然痘などの感染症治療で活躍しました。 没後１５０年を記念して開かれたシンポジウムでは、吾妻郡の郷土史家と医学の専門家が、この地域で蘭学が盛んになった理由について議論しました。参加した歴史と民族の博物館「ミュゼ」の山