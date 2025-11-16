私はウタコ。義姉の言葉に黙っていると、ダイチが仕事への誇りを語り始めました。結婚前から同じ仕事なのに、私の言葉は、ダイチの気持ちを理解しようとしていないものだったのかもしれません。私が何も言えないでいると、今度は義姉が私の本当の不満を代弁し、ダイチに休みをとるか転職を考えるよう促してくれました。私も言いすぎたと反省すると、義姉はお互いの気持ちを理解し合うこと、そして家族会議を提案。ダイチも同意しま