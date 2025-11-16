静岡県森町の魅力を再発見する産業祭が11月16日開かれ、多くの町民や行楽客などでにぎわいました。 【動画】森町の魅力を再発見 「もりもり2万人まつり＆農協祭」開催 ＝静岡・森町 「いらっしゃいませ。シイタケ、次郎柿、レタスいかがですか」 今回で38回目を迎えた「もりもり2万人まつり＆農協祭」には、次郎柿や自然薯など地元の特産品などを販売するおよそ140のブースが並びました。 ＜来場者＞ 「もう一袋ずつミ