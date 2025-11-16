大安吉日の１６日、群馬県前橋市の神社には、七五三を迎えた多くの家族連れが訪れ子どもの成長を祈りました。 安産や子育ての神様をまつる前橋市の産泰神社には、朝から色鮮やかな晴れ着を着た子どもたちが家族と一緒に参拝に訪れました。 子どもの健やかな成長を願う七五三は、男の子は３歳と５歳、女の子は３歳と７歳のときに行うのが習わしです。 訪れた人は社殿の中で祈祷を受け、お祓いや鈴の音で邪気を払っていました。ま