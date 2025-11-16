静岡県富士市で11月16日、ペットと一緒に電車に乗ってお出かけをする実証実験が行われました。 【動画】ペットと共生社会めざしオムツはいて電車で出かけよう ペット用品メーカーと岳南電車が社会実験 ＝静岡・富士市 富士市内にある岳南富士岡駅のホームに集まったのは、ペットと電車に乗ってお出かけをしてみたいおよそ20組。 ケージに入れずに、一般の乗客とおなじ車両にペットを連れて乗るには、オ