J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï16Æü¡¢´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÊ¡²¬Âç¤ÈÎý½¬»î¹ç¡Ê45Ê¬¡ß2ËÜ¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ë¡¼¥­¡¼¤ÎFW¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ï¥Ê¥ó¡Ê19¡Ë¤¬2ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1ËÜÌÜ¤¬1¡½0¡¢2ËÜÌÜ¤¬3¡½0¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£2ËÜÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡Ö¤­¤ç¤¦¤Ï¥¬¥ó¥¬¥óÎ¢¤ËÈ´¤±¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¡¢È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£5Ê¬¤´¤í¡¢Â­¸µ¤ËÍè¤¿¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¡¢